Пекин, , 07:07 — REGNUM В Китае при тушении возгорания на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе Пекина, погибли двое пожарных. Об этом 17 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

Возгорание на электростанции было зафиксировано 16 апреля около 12:00 по местному времени. К его тушению приступили более 230 пожарных и 47 пожарных машин. По информации агентства, во время тушения пламени на электростанции произошёл взрыв, в результате которого погибли двое пожарных, ещё один получил ранения. В 23:40 пожар был потушен.

В настоящее время следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Один служащий электростанции до сих пор числится пропавшим без вести.

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