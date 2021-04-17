Нью-Йорк, США, , 06:08 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 апреля — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом. Больше других прибавил Dow Jones — 0,48%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 164,68 пункта (0,48%), до уровня 34 200,67 пункта. S&P 500 прибавил 15,05 пункта (0,36%), поднявшись до уровня 4185,47 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 13,58 пункта (0,10%), поднявшись до уровня 14 052,34 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,38 (0,60%), до уровня $63,08 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 апреля уверенным ростом. Больше других вырос Nasdaq — на 1,31%.

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