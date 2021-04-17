Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердили намерения добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова в ходе личной встречи в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.

«США и Япония подтвердили свою решимость провести полную денуклеаризацию Северной Кореи, призывают Северную Корею выполнять обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН», — говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Они также призвали другие страны стремиться к полному выполнению всех резолюций ООН в отношении Северной Кореи. Кроме того, Байден и Суга пообещали совместно ответить на угрозы, связанные с ядерной программой КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Основной темой для обсуждения стала растущая угроза со стороны Китая.

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