Бразилиа, , 05:48 — REGNUM Значения 13 832 455 достигло общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии после выявления еще 85 774 новых носителя SARS-CoV-2. Об этом 16 апреля сообщает бразильское министерство здравоохранения.

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Также с начала пандемии медики страны зарегистрировали 12 298 863 факта выздоровления от коронавирусной инфекции. Вместе с тем в Бразилии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались в общей сложности 368 749 человек. За последние сутки по указанной причине в стране умерло 3305 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти Бразилии ужесточили требования ношения защитных масок в аэропортах и самолетах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в старне.

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