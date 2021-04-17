Москва, , 05:41 — REGNUM В субботу, 17 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, на юге области дождь, гроза. Температура воздуха — +17…+19 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 18 апреля в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +5…+7 °C.

Ветер северо-восточный 5−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +14…+19 °C днём и +2…+7 °C ночью.

В воскресенье, 18 апреля, днём в столице ожидается +13…+15 °C. По области +10…+15 °C. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, тёплая погода в Москве в выходные дни (17 и 18 апреля) сменится на прохладную. Холодный воздух принесёт антициклон, сформировавшийся над Скандинавским полуостровом.

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