Париж, , 05:34 — REGNUM Парламент Франции принял закон, по которому секс с детьми младше 15 лет будет квалифицироваться как изнасилование и наказываться тюремным заключением сроком до 20 лет, сообщило 16 апреля агентство Reuters.

До принятия закона секс с детьми такого возраста тоже квалифицировался как изнасилование, однако в каждом случае жертва должна была доказывать вину насильника, а в случае отсутствия доказательств насильники получали более мягкие наказания.

«Это исторический закон для наших детей и нашего общества», — прокомментировал принятие закона министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. По его словам, теперь «ни один взрослый агрессор не сможет потребовать согласия несовершеннолетнего моложе 15 лет».

Вместе с тем, французские законодатели никак не оговорили преступления в отношении несовершеннолетних лиц до 18 лет, а также оставили лазейку с оговоркой о «Ромео и Джульетте». По ней новый закон будет разрешает сексуальные отношения между ребёнком и лицом до пяти лет старше. Пункт не применяется в случае сексуального насилия.

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