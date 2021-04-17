Вашингтон, 17 апреля 2021, 05:32 — REGNUM Минфин США исключил Вьетнам и Швейцарию из списка стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют курсом национальной валюты, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).
В отчете американского минфина для Конгресса США говорится, что, по состоянию на 16 апреля, ни одна из стран не подходит к критериям, по которым Соединенные Штаты определяют манипуляторов национальной валютой. В связи с этим Вьетнам, Швейцария и Тайвань были исключены из этого перечня. Тем не менее минфин США продолжит внимательно следить за ситуацией в этих странах.
Таким образом, министерство финансов США отменило решение, принятое во время президентского срока Дональда Трампа. Отмечается, что Китай также не фигурирует в списке стран-манипуляторов национальной валютой.