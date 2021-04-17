Киев, , 05:31 — REGNUM Киев прорабатывает сценарии вооруженного конфликта с Россией без помощи войск своих союзников, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев 16 апреля в эфире телеканала «Украина».

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Так он оценил возможности обороны украинских вооруженных сил в случае «нападения РФ». Наев выразил уверенность, что в распоряжении Украины достаточно средств для ведения войны.

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — сказал командующий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что войска Украины готовы начать полномасштабную войну в Донбассе.

12 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден должен помочь Киеву вступить в НАТО.

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