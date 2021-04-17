Москва, , 05:34 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-17» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал движение к Земле. Прямая трансляция полёта ведётся на сайте Роскосмоса.

Закрытие переходных люков между кораблём и малым исследовательским модулем «Поиск» состоялось в 01:25 мск.

Роскосмос «В 04:34:04 мск, корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешёл в режим автономного полёта и отправился к Земле»

Двигательная установка «Союз МС-17» включится на торможение в 07:01 мск. Через полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки — они сгорят в плотных слоях атмосферы. В 07:55 мск ожидается

Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17» с экипажем на борту произойдёт в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган (Казахстан) в 07:55 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля космический корабль «Юрий Гагарин» («Союз МС-18») пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).

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