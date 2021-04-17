Лиссабон, , 05:24 — REGNUM Власти Португалии решили возобновить авиасообщение с Бразилией и Великобританией, ранее приостановленное из-за появления новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба португальского правительства.

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Отмечается, что всем, прилетающим из Бразилии или Соединенного Королевства в Португалию, будет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета. При этом перелеты между этими странами разрешены лишь в случаях особой необходимости.

«В контексте эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, правительство решило продлить режим чрезвычайного положения, а также ограничения на авиаперелеты», — говорится в сообщении.

Также ограничительные меры действуют и на наземных и речных границах с Испанией до 1 мая. Пересекать границу между государствами можно лишь в специально отведенных контрольно-пропускных пунктах.

По последним данным, в Португалии выявили с начала пандемии около 830 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 16 937 человек.