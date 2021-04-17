Москва, , 05:15 — REGNUM Установить минимальную фиксированную цену 10−12 тыс. рублей за вывоз российских туристов, застрявших в Турции, предложил оперативный штаб при Ростуризме, передают 17 апреля «Известия».

Руководитель штаба Дмитрий Давыденко объяснил, что российским авиакомпаниям надлежит ставить возвратные рейсы из Турции, чтобы доставлять оттуда граждан, которые ранее воспользовались услугами авиаперевозчиков. Однако на практике с этим возникли сложности, поскольку авиасообщение с Турцией ограничено.

«Государство в этой ситуации должно обеспечить вывозные рейсы, опыт такой уже есть. Думаю, их следует организовать на платной для туристов основе. Но цена должна быть адекватной и фиксированной», — сказал он.

Идеальным решением он назвал введение платных билетов с фиксированной минимальной ценой — 10−12 тыс. рублей. «По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник-вторник (20 апреля — прим. ИА REGNUM), мы предложим такой вариант», — сказал Давыденко.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщал, что сегодня в Турции находятся около 30 тыс. российских туристов.

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