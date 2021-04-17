Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Генеральный инспектор Госдепа США выявили случаи злоупотребления должностными полномочиями со стороны экс-госсекретаря Майка Помпео, сообщает газета Politico со ссылкой на доклад инспекции.

Утверждается, что Помпео, как и его жена Сьюзен, неоднократно давали сотрудникам Госдепа личные поручения. В частности, они просили работников американского внешнеполитического ведомства бронировать столики в ресторанах, выгуливать собак и отправлять открытки родственникам. При этом инспекция уже не может наказать Помпео из-за того, что он уже покинул должность главы Госдепа США.

Сам же экс-госсекретарь утверждает, что личные просьбы к сотрудникам ведомства были мелкими и не являются злоупотреблением служебным положением. Также он назвал доклад госинспектора предвзятым и политически мотивированным.