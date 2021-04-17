Нью-Йорк, США, , 04:50 — REGNUM В Нью-Йорке вечером 16 апреля были задержаны три активиста движения Black Lives Matter (BLM) из числа участников акции протеста, которые пытались перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена — Третью авеню. Об этом сообщает ведущий мониторинг подобных акций портал Protest_NYC.

В настоящее время полиция мегаполиса пока не подтвердила факт задержания. По данным СМИ, в районе Третьей авеню на самом деле были замечены до 30 протестантов, которые требовали справедливости в расследовании дел о гибели Данте Райта и Джорджа Флойда. Многие из них выкрикивали лозунги «Хватит убивать детей» и «Нет полиции Нью-Йорка».

Как сообщало ИА REGNUM, в США полиция Нью-Йорка из-за возросшей угрозы массовых беспорядков с 19 апреля вводит для своих сотрудников 12-часовые смены.

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