Москва, , 04:47 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции с учётом проводимой вакцинации может сформироваться в России к концу августа 2021 года, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный (КПРФ). Об этом 17 апреля сообщило агентство Sputnik.

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Депутат отметил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы от инфекции были защищены более 60% жителей России. Если в самых крупных городах такой показатель уже достигнут, то по регионам эпидемиологическая ситуация отличается.

«В столицах субъектов разная ситуация, но чем дальше на восток, тем меньше количество переболевших, — сказал Куринный. — В средней полосе — в районе 40% в крупных городах. Говорить о коллективном иммунитете с учетом вакцинации можно будет к концу лета, можно успеть до четвертой волны, которая возможна осенью».

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля в России зарегистрировали 4 684 148 случаев заболевания COVID-19, 8995 — за минувшие сутки. Ранее Алексей Куринный отмечал несовпадение данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с данными избыточной смертности населения.

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