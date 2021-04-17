Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Гражданин Украины Фёдор Гладырь получил уголовное наказание в США за серию кибератак, которые привели к финансовым потерям на сумму более $1 млрд, сообщили 16 апреля пресс-службе американского министерства юстиции.

Суд Вашингтона приговорил украинца к 10 годам лишения свободы после того, как была доказана его вина в руководстве преступной группировкой FIN7, получавшей незаконный доступ к личным данным клиентов американских компаний.

«Ответчик и его сообщники скомпрометировали миллионы финансовых учетных записей и причинили убытки американцам и экономике США в размере более чем $1 млрд», — говорится в заключительном обвинении помощника генерального прокурора Николаса Маккуэйда.

Согласно материалам обвинения, группе FIN7 удалось заполучить данные более чем 20 млн человек, в числе пострадавших компаний оказались известные американские сети ресторанов быстрого питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры взломали электронную почту главы министерства внутренней безопасности США и сотрудников отдела кибербезопасности.

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