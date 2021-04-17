Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 658 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 630 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. В Южной Корее уже третий день выявляют более 600 зараженных ежесуточно. До этого в республике зафиксировали резкий скачок заболеваемости — за 14 апреля выявили 731 инфицированного. Эксперты не исключают, что страна столкнулась с четвертой волной заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 113 444. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1794 человека.