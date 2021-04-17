Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна и его жену Нидию Стоун Минюст США обвинил в неуплате налогов на сумму два миллиона долларов. Это следует из иска, которые 16 апреля поступил в окружной суд Южного округа Флориды.

По версии ведомства, Стоуны в период с 2007 по 2011 год вовсе не платили налоги, а за 2018 год у Роджера накопилась фискальная задолженность на сумму, превышающую $400 тыс. В числе предъявленных супругам обвинений — использование компании Drake Ventures с целью «оградить свои персональные доходы от принудительного взыскания и вести расточительный образ жизни, несмотря на наличие порядка $2 млн невыплаченных налогов, процентов и штрафов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в конце декабря 2020 года, перед завершением своей деятельности на высшем государственном посту, помиловал 26 граждан. В их числе осужденные в рамках дела о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, бывший советник Роджер Стоун и отец зятя Трампа Чарльз Кушнер.

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