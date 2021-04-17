Москва, , 04:07 — REGNUM Фотографии на паспорт должны достоверно отображать все особенности лица, поэтому их любая художественная обработка не допускается, сообщили 17 апреля пресс-центре МВД России.

В ведомстве прокомментировали усовершенствование российского законодательства в части требования к фотографиям и записям в основном документе гражданина России.

«Введены ограничения на предоставление для вклеивания в паспорт фотографий с отредактированным либо художественно обработанным изображением для улучшения внешнего вида, а также с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз», — говорится в пояснении МВД РФ.

В случаях, когда фотографии будут не соответствовать установленным требованиям, гражданин может получить отказ в приёме заявления о выдаче (замене) паспорта и документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВД России предложило внести дополнения в текст на последней странице паспорта, где содержится памятка владельцу. В частности, она будет содержать запись о том, что паспорт является основным документом гражданина России и обязательство владеть им наступает в 14 лет.

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