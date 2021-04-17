Нью-Дели, , 03:58 — REGNUM Индийские таможенники изъяли крупную партию наркотиков в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, сообщает The Hindustan Times.

Сообщается, что сотрудники таможни задержали в воздушной гавани двух граждан Замбии, которые пытались провезти 14 килограммов героина. Общая стоимость груза оценивается в 98 крор индийских рупий (около $1,32 млн). В ведомстве отметили, что это наиболее крупный груз, изъятый у контрабандистов за последние годы.

Не исключается, что к попытке ввезти наркотики в Индию причастные крупные наркоторговцы. Сейчас по инциденту ведется расследование.