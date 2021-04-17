Москва, , 03:53 — REGNUM Первые испытания ударного беспилотника «Сириус» начнутся в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе РФ.

«Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника «Сириус» планируется завершить в 2022 году», — сообщил он.

По данным источника, сразу после завершения работ по созданию первого образца БПЛА начнутся летные испытания. Он отметил, что «Сириус» будет способен нести до 300 килограммов боеприпасов. Предполагаемое вооружение дрона будет состоять из авиационных ракет класса «воздух — земля», а также авиабомбы.

Впервые прототип ударного беспилотника «Сириус» представили на выставке «Армия-2020» летом 2020 года. Предполагается, что взлетная масса дрона составит до двух тонн, а размах его крыла составит до 23 метров. Он будет способен проводить полеты продолжительностью до 20 человек на высоте до 7 тысяч метров.