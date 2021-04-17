17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 09:29 — REGNUM Заявление временного поверенного в делах США Кристины Квин о том, что Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Столкнуть два славянских народа — что может быть лучше для США?» — задаётся вопросом Илья А.

Многие люди оказались полностью уверены в том, что ни о каком настоящем участии военных США в возможной атаке Украины на Донбасс или Крым говорить не приходится. Нахождение американских военных на территории страны носит исключительно номинальный характер.

Парад в Киеве President.gov.ua

«Что, американцы будут воевать за Крым и Донбасс для Украины? Серьёзно? Не верю. Кинут в первые же минуты войны и пустят ВСУ на мясо!» — предполагает Макс С.

Некоторые комментаторы считают, что доверять словам представителя США не стоит, ведь, как известно, Вашингтон за свои слова отвечать не способен. Люди уверены, что Штаты ведут собственную игру на Украине, направленную на сдерживание Российской Федерации.

«Обещаем!» — сказали американцы. Но все знают, какую ценность имеет слово США. Украина и вправду надеется, что американцы за неё ввяжутся в войну? Как же они до сих пор не поняли, что США используют Украину только как пушечное мясо. Им нужно свои интересы лоббировать: не допустить строительства «Северного потока — 2» и сдержать развитие России, завалив её санкциями», — пишет Таня М.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть пользователей призвала граждан Украины помнить уроки, которые извлекли другие государства, допустившие нахождение контингента войск США на своей территории.

«Японцы сожалеют, что впустили США на свои земли, и теперь не знают, как от них избавиться. Ту же самую ошибку делают украинцы. США если войдут, то там и останутся пожизненно. И государство Украина будет вечной колонией», — поделился своим мнением Геннадий С.

Ряд граждан предостерегли руководство России и отметили, что НАТО не дремлет, а ведёт активную работу на подступах к России. Люди хотят, чтобы российские власти не допустили нападения на нашу страну.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военная база США на Украине строится. Не за горами развёртывание систем ПВО, увеличение постоянных войск НАТО. Одним словом — Киев становится плацдармом США против России», — указал Вик Я.

Нашлись и те, кто считает, что лучшим решением для того, чтобы отвадить США от границ России, может стать возвращение российских ракет на территорию дружественной Кубы.

«Плохо, что были вывезены наши военные базы с Кубы, поэтому США и НАТО совсем расслабились и оборзели. Надо пересмотреть свои решения», — считает Ольга С.

Напомним, 16 апреля временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем заявила, что Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине.