17 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 09:29 — REGNUM Информация Фонда перспективных исследований, согласно которой специалисты Института теплофизики Сибирского отделения РАН приступили к разработке инновационного аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар», вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Господи! Вам самим-то не смешно?» — обращается Макс А.

Некоторые комментаторы оказались крайне заинтригованы наработками российских конструкторов. По их мнению, задумка является очень интересной, но люди предполагают, что обслуживание аппарата обойдётся слишком дорого.

«Отличная идея. Только квадрокоптер попроще будет. Этот прям слишком сложный. Такой только для военных годится, обслуживать дорого», — предполагает Денис П.

Летающая машина Цитата из хф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США

Часть людей была не сильно очарована планами специалистов. По их видению, в России на данный момент нет возможности производить инновационные механизмы и этот проект может постигнуть печальная судьба.

«Дальше что? Опытный экземпляр в количестве одной штуки. Учёные, конечно, молодцы, но их усилия уходят в песок. Россия, по крайней мере сейчас, неспособна на технологический прорыв. Россия — страна левшей, к сожалению», — считает Дмитрий Ч.

Ряд пользователей считает, что проект съест огромное количество денежных средств, но результата страна не увидит, потому что всё это якобы лишь имитация с целью наживы.

Пила (сс) markusspiske

«Вкинут миллиарды, а программу закроют за отсутствием прикуривателя в багажнике. Вот и вся суть отечественных разработок. Громкий заголовок, но отсутствие полноценной реализации», — отметил Алексей Л.

Отдельные пользователи указали на то, что с определённой периодичностью в России возникают разного рода идеи, которые так и не находят полноценной реализации и уж тем более применения в реальной жизни.

«Что-то из подобных громких проектов было когда-нибудь воплощено в реальности и было ли оно где-нибудь применено в жизни?» — задаётся вопросом Василий О.

Лада Сергей Шиптенко © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвал инженеров, конструкторов и учёных направить свои мысли в сторону того, чтобы изобрести сначала инновационные конкурентоспособные, но обычные автомобили, и уж затем придумывать летающий транспорт.

«Нашим конструкторам в первую очередь стоило бы акцентировать своё внимание на усовершенствовании наземного транспорта и лишь потом приступать к опытным летающим образцам», — поделился своим мнением Александр З.

Напомним, 16 апреля на сайте Фонда перспективных исследований появилась информация о том, что специалисты Института теплофизики Сибирского отделения РАН приступили к разработке инновационного аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар».