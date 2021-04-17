Красноярск, , 03:54 — REGNUM В субботу, 17 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, гололедица, температура воздуха 0…+2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:30 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 17 на 18 марта ожидается до −9…−6 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 апреля, в Красноярске до +2…+5 °C днём и −1…+1 °C ночью, облачно, днём небольшой дождь, ночью снег.

В понедельник, 19 апреля, в Красноярске ожидается до −2…+2 °C днём, ночью — до −9…−6 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается северный ветер до 15−18 м/с. В Туруханском районе западный ветер до 15−18 м/с. В центральных и южных районов Красноярского края северный ветер до 15−18 м/с, местами гололедица.

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