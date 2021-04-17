Кишинёв, , 03:37 — REGNUM Заказ на приобретение у России 700 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют разместить молдавские власти. Об этом 16 апреля сообщается на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

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Решение о закупке было принято на заседании Национального комитета по координации деятельности по иммунизации населения республики от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон написал о том, что он проинформировал власти России о планах республики приобрети 500 тысяч доз «Спутника V».

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