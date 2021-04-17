Париж, , 03:24 — REGNUM Не менее восьми человек умерли во Франции из-за образования тромбов после вакцинации препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом 16 апреля сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Всего в стране было зафиксировано 23 случая образования тромбов от указанной вакцины. В ANSM отмечают, что с начала массовой вакцинации во Франции было распространено 2,72 млн доз препарата компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля газета Le Figaro написала о том, что в городе Кале на севере Франции треть лиц, которые записались на вакцинацию препаратом AstraZeneca в период пасхальных выходных (3−4 апреля), отказалась от прививки. 12 апреля во Франции началась вакцинация от COVID-19 среди людей старше 55 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Франции заявил о перевыполнении плана вакцинации от COVID-19