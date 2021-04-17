Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне и обсудил угрозу со стороны Китая, сообщает агентство Reuters.

Основной темой для обсуждения стала растущая угроза со стороны Китая. Суга подчеркнул важность обеспечения безопасности Тайваня. Также премьер-министр Японии осудил возросшую активность Китая в районе спорных островов.

«Сегодня премьер-министр Суга и я подтвердили наше крепкое сотрудничество в рамках американо-японского альянса для обеспечения нашей общей безопасности», — заявил Байден по итогам переговоров.

Также Суга и Байден выразили озабоченность военными маневрами Китая в районе Тайваня, а также ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга привился против коронавирусной инфекции вне очереди ради поездки в США для встречи с главой Белого дома Джо Байденом. Он стал первым иностранным лидером, который лично встретился с американским президентом.