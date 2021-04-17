Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Операции американских военных кораблей в Черном море, которые США осуществляли «на рутинной основе», будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 16 апреля на брифинге.

Он напомнил, что РФ ранее объявила о планах запретить иностранным кораблям проход через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря.

Кирби отметил, что власти США считают этот шаг России «очередным примером кампании по подрыву Украины». Пресс-секретарь ведомства добавил, что американские власти призывают оказаться от указанных намерений и прекратить «выстраивание военного потенциала у украинских границ».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля издание Politico со ссылкой на двоих представителей официальных властей объяснило отказ США от прохода двоих военных кораблей через Босфор в Черное море. Американские власти решили не создавать дополнительную напряженность в отношениях между Россией и Украиной.

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