Токио, , 02:58 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил свои намерения встретиться лично с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом глава японского правительства заявил в ходе видеоконференции.

«Я сам готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без предварительных условий», — заявил он.

Суга добавил, что готов работать над установлением конструктивного диалога и взаимоотношений с КНДР. При этом он выразил решимость решить проблему с якобы похищенными северокорейскими спецслужбами гражданами Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Япония продлила срок действия односторонних санкций против Северной Кореи до 2023 года. Ограничения включают в себя полный запрет на торговлю с КНДР, а также вход в японские порты северокорейских судов.

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