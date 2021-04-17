Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Соединенные Штаты не исключают ответа на контрмеры России, введенные за новый пакет американских санкций, заявил представитель Госдепа США.

«Сегодняшнее объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление», — приводит его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не планировал в дальнейшем обострять отношения между США и Россией. Тем не менее, по словам представителя Госдепа, администрация американского президента Джо Байдена оставляет за собой право ответить на «ответные действия России».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Также американская сторона выслала десять российских дипломатов. Россия ответила высылкой американских дипломатов.

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