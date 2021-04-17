Лиссабон, , 02:31 — REGNUM Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» или ряда ее компонентов может начаться на предприятии португальской компании Hikma. Об этом 16 апреля сообщило издание Publico.

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По сведениям журналистов, мэр города Кашкайш Карлуш Каррейраш предложил Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничество от лица правительства Португалии.

Вместе с тем представитель компании Hikma Рияд Мишлави отметил, что для запуска производства вакцины в стране потребуется получить соответствующее разрешение со стороны национального фармрегулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля агентство Yonhap распространило информацию о том, что в Южной Корее будут производить вакцину «Спутник V» для экспорта в другие страны. Запуск производственных линий планируют осуществить до августа 2021 года.

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