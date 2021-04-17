Тайбэй, , 02:09 — REGNUM Семерым лицам предъявлены обвинения в причастности к крушению пассажирского поезда на Тайване, унесшего жизни 49 человек, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, после двухнедельного расследования прокуратура предъявила семерым фигурантам уголовного дела обвинения в совершении непредумышленного убийства. Сторона обвинения требует пяти лет тюремного заключения для водителя крана, который не смог обеспечить безопасность эксплуатации и допустил съезд грузовика на железнодорожные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля глава минтранса Тайваня Линь Цзялун заявил о намерении покинуть свой пост в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей жизни 49 человек. Пока неизвестно, кто возглавит министерство после его отставки.

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