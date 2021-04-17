Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Государственные флаги США будут приспущены на административных зданиях в память о восьми погибших при стрельбе в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Такое распоряжение подписал глава Белого дома Джо Байден, 16 апреля сообщили в его пресс-службе.

Решение будет действовать до 20 апреля 2021 года включительно. Флаги также приспустят над американскими посольствами, военными базами и кораблями.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 19-летний сотрудник почтовой службы FedEx стрельбу в Индианаполисе открыл стрельбу по окружающим на складе компании.

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