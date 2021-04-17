Париж, , 02:03 — REGNUM По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), во время первой волны эпидемии COVID-19 весной 2020 года во Франции рост смертности среди людей, родившихся за пределами Франции, оказался в два раза выше, чем среди родившихся внутри страны. Об этом 16 апреля сообщает Le Parisien.

По данным INSEE, «во время первой волны пандемии рост смертности среди людей, родившихся за рубежом, был в среднем в 2,1 раза выше, чем среди людей, родившихся во Франции», с увеличением смертности на 17% по сравнению с 2019 среди иностранных граждан.

«Это повышение смертности связано не только с COVID-19. Также оно может быть связано с другими патологиями. Кроме того, люди, родившиеся за границей, живут в более стесненных жилищных условиях и чаще занимают такие рабочие места, которые нельзя перенести в онлайн. Поэтому они не могут дистанцироваться и оказались более подверженными воздействию вируса во время первой волны», — сказала руководитель отдела демографических и социальных исследований INSEE Сильви Ле Минес.