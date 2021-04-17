17 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Ожесточённая борьба между странами ЕС за признание технологий «зелеными» связана не столько с их реальной углеродоёмкостью и экологической чистотой, сколько с правом на получение «зеленого» финансирования и освобождения от углеродного налога. Методология оценки углеродного следа, построенная на грубых научных подлогах, превращает оценку углеродного следа технологий в предмет закулисного политического торга.

Владимир Киберов, , 09:30 — REGNUM Европейская комиссия планирует отложить решение о том, следует ли считать инвестиции в атомные и газовые электростанции устойчивыми в соответствии с правилами зеленого финансирования, которые должны быть опубликованы на следующей неделе. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 16 апреля 2021 года.

Мирный атом Иван Шилов © ИА REGNUM

Исполнительная власть ЕС должна опубликовать 21 апреля 2021 года первый раздел своей «таксономии устойчивого финансирования» — длинный список видов экономической деятельности, а также конкретные правила, которым они должны соответствовать, чтобы их можно было назвать «зелеными» инвестициями.

Правила, изложенные в Законе «О делегировании полномочий в области таксономии», устанавливают подробные критерии зеленого финансирования для бесспорных низкоуглеродных технологий, к которым относятся возобновляемые источники энергии, но не природный газ и ядерная энергетика.

Газ и атомная энергия оказались наиболее спорными вопросами в дебатах о зеленом финансировании, поскольку страны Восточной и Южной Европы угрожают наложить вето на проект закона, так как в нём инвестиции в природный газ не включены ни в число «зеленых», ни даже «переходных».

Между тем Франция заявила, что будет бороться за признание ядерной энергетики зеленой технологией в соответствии с правилами устойчивого финансирования ЕС.

«Это настоящая политическая борьба», — сказал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, подчеркнув «решимость Франции» получить в соответствии с таксономией маркировку «зеленых» инвестиций для ядерной энергетики.

Бруно Ле Мэр Siren-Com

Выдвигая отдельное предложение по газовой, ядерной и другой «переходной» деятельности, Еврокомиссия фактически ставит щекотливый вопрос странам — членам ЕС и Европейскому парламенту, которые выступают в качестве созаконодателей.

« Еврокомиссия намерена выдвинуть отдельное законодательное предложение в четвертом квартале 2021 года, в частности, в отношении того, как определенные виды экономической деятельности, в первую очередь в энергетическом секторе, способствуют декарбонизации », — говорится в проекте предложения Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении EURACTIV.

По словам исполнительной власти ЕС, «это внесет ясность в дебаты» и позволит законодателям продолжить работу в рамках декабрьского саммита, на котором лидеры ЕС признали роль природного газа как «переходной технологии» в борьбе с изменением климата.

В марте 2021 года Еврокомиссия предложила считать «зелеными» только угольные ТЭС, перешедшие на природный газ. Но это предложение не удовлетворило советников ЕС по зеленому финансированию, которые призвали Брюссель сопротивляться политическому давлению с целью ослабить правила, заявив, что на карту поставлено их доверие.

С точки зрения Еврокомиссии, перекладывание решения на усмотрение Европейского парламента и стран — членов ЕС «будет иметь ряд преимуществ».

"С одной стороны, это позволит законодателям провести прозрачное обсуждение вклада природного газа и ядерных технологий в достижение целей декарбонизации, уважая право государств-членов определять свой энергетический баланс надлежащим образом. С другой стороны, он своевременно разъяснит инвесторам, как следует относиться к таким инвестициям с точки зрения экологических соображений », — говорится в проекте документа Еврокомиссии.

Защитники окружающей среды рассматривают такой двухэтапный подход как прагматический вариант решения, позволяющий снять остроту дискуссии и перейти к менее спорным аспектам таксономии.

« Перенос срока обсуждения ископаемого топлива на данном этапе является политической необходимостью из-за огромного давления со стороны лоббистов ископаемого топлива на Еврокомиссию, чтобы заставить их «озеленить» свою деятельность », — сказал Генри Эвистон, представитель Всемирного фонда дикой природы по вопросам устойчивого финансирования.

« Однако ЕС должен быстро разъяснить, что ископаемое топливо не является экологически чистым. Здесь на карту поставлено доверие к «Европейскому зеленому курсу» », — добавил он.

Газ

По мнению Всемирного фонда дикой природы, Еврокомиссия должна полностью исключить ископаемое топливо из таксономии и отложить обсуждение включения в таксономию биоэнергетики и лесного хозяйства, чтобы иметь больше времени для разработки критериев, заслуживающих доверия с научной точки зрения.

Понятно, что руководство ЕС планирует включить лесное хозяйство и биоэнергетику в правила, которые должны быть представлены 21 апреля 2021 года. Затем он обновит критерии таксономии для лесного хозяйства и биомассы после следующего пересмотра Директивы по возобновляемым источникам энергии, который, как ожидается, будет представлен в июне 2021 года.

Биоэнергетика — особенно чувствительная тема для стран Северной Европы, в которых на долю биомассы приходится значительная часть потребления возобновляемой энергии.

В Европарламенте мнения резко разделились. Ранее в апреле 2021 года группа депутатов Европарламента во главе с бывшим премьер-министром Польши Ежи Бузеком призвала Европейскую комиссию признать роль газа в качестве переходной технологии. Письмо подписали 80 депутатов Европарламента от пяти различных политических групп.

Но зеленые и социалисты категорически против этого шага.

« Мы открыто заявляли, что не хотим, чтобы ископаемый газ был включен в таксономию , — сказал Пол Танг, голландский депутат Европейского парламента от социалистов и демократов (S&D). — Это действительно противоречит научно обоснованному подходу и не является путём вперед ».

Центральный пост управления АЭС Чернаводэ, Румыния Nuclearelectrica.ro

Что касается ядерной энергетики, Тан сказал, что группа S&D «на данном этапе в основном настроена против ядерной энергетики» из-за проблемы ядерных отходов.

« Для нас это должно быть научно обоснованным, поэтому было бы очень странно включать ядерную энергию в таксономию. Это немного похоже на ископаемый газ: если есть долгосрочные последствия для устойчивости, то как АЭС можно включить в таксономию? » — сказал он.

Внутренний научный орган Еврокомиссии, Объединенный исследовательский центр (JRC), 2 апреля 2021 года опубликовал долгожданный отчет по ядерной энергетике, в котором говорится, что она должна претендовать на получение статуса зеленой технологии в соответствии с таксономией.

Два комитета экспертов теперь будут внимательно изучать выводы JRC в течение трех месяцев, прежде чем Еврокомиссия примет окончательное решение.

По словам Танга, Еврокомиссия запустила сложный процесс обсуждения ядерной проблематики и различные органы должны вынести рекомендации по её решению.

« Мы дождемся окончания этого процесса и посмотрим, что произойдет, но я не думаю, что это изменит нашу позицию », — заявил он EURACTIV.

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