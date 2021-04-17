Лондон, , 01:48 — REGNUM По меньшей мере 77 случаев заражения индийским штаммом коронавируса B1617 зарегистрировано на территории Великобритании, 16 апреля сообщает на своем сайте Служба общественного здравоохранения Англии.

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Отмечается, что этот вариант SARS-CoV-2 был выявлен у 73 пациентов в Англии и четырех человек в Шотландии. Его опасность изучается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) зафиксировали факт заражения новой для США индийской формой коронавируса, обладающей сразу двумя мутациями.

https://regnum.ru/news/3234810.html