Дамаск, , 01:43 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в автомобильной аварии в сирийской провинции Алеппо, сообщает агентство SANA.

По его данным, автомобиль с пассажирами упал в канал в городе Расм аль-Газал в пригороде Алеппо. В результате ДТП погибли три женщины и семь детей. Отмечается, что тела погибших спасатели уже вытащили из водоема. Сейчас по факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля микроавтобус упал в реку в штате Джамму и Кашмир в Индии. В результате ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще один скончался по дороге в больницу. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.