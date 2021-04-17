Париж, , 01:34 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь 16 апреля сообщил, что учреждения культуры и террасы заведений общественного питания откроются в середине мая, а также подтвердил, что детские сады и начальные школы будут открыты с 26 апреля. Об этом сообщает Le Figaro.

«Президент дал курс: некоторые культурные места и террасы откроются в середине мая», — сказал Габриэль Атталь, уточнив, что увеличение числа вакцинированных позволит постепенно «открывать другие общественные места».

Также Габриэль Атталь подтвердил возобновление работы детских садов и начальных школ с 26 апреля. Школьники средних классов и старшеклассники начнут посещать школы с 3 мая. Атталь добавил, что количество ПЦР-тестов в школах будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Габриэль Атталь после совета министров заявил, что количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования остается на очень высоком уровне и «пик госпитализаций еще не достигнут».

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