Абуджа, , 01:32 — REGNUM Боевики террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Дамасак на северо-востоке Нигерии, сообщает губернатор нигерийского штата Борно Бабаджана Умара Зулум в ходе официального обращения.

По его словам, в результате нападения были убиты 18 мирных жителей, еще 21 получил ранения. При этом террористы начали разрушать дома и объекты инфраструктуры.

«Гуманитарный центр ООН, частные жилые дома, полицейский участок, поликлиника — все они были разрушены», — заявил губернатор.

Умара Зулум добавил, что уже посетил Дамасак и отдал распоряжения нигерийским силовикам на проведение антитеррористической операции в этом районе. Также в городе усилили охрану на случай, если террористы вновь попытаются напасть.