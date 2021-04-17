Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Японские власти не намерены отказываться от проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 16 апреля в ходе пресс-конференции в Белом доме.

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На встрече с журналистами присутствовал также американский президент Джо Байден, с которым Суга провел переговоры. Глава правительства напомнил о решимости властей страны провести турнир, который должен стать символом глобального единства.

По словам премьер-министра, Байден поддержал решение властей Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля представитель правящей японской Либерально-демократической партии Тошихиро Никаи заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена из-за увеличения числа заражения коронавирусом в Японии.

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