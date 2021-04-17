Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт ответил на заявления косовского правительства о намерении применить режим взаимности в отношениях со всеми государствами, в том числе и с Сербией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат отметил, что в настоящий момент со стороны Косово было бы неконструктивным ввести режим взаимности в отношениях с Сербией. При этом Коснетт подчеркнул, что, как суверенное и независимое государство, имеет право на применение этой меры.

Представитель США призвал правительство Альбина Курти разработать общую стратегию действий перед тем, как вводить режим взаимности в отношениях с Сербией, поскольку данная мера не способствует диалогу Белграда и Приштины.

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Напомним, в 2020 году первое правительство Альбина Курти получило вотум недоверия из-за приверженности курсу на применение режима взаимности или зеркального режима в отношениях с Сербией, причем почти что главную роль в свержении Курти сыграл представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

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