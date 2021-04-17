Брюссель, , 04:07 — REGNUM Бывший боец Армии освобождения Косово (алб. УЧК) Пьетер Шаля был 15 апреля помещен в один из объектов предварительного содержания заключенных в Гааге после того, как Специальный трибунал по Косово в Гааге подтвердил обвинения в его адрес. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шаля был арестован 16 марта этого года в Бельгии. Обвинительный акт в отношении Шали был подтвержден судьей Николой Джиу 12 июня 2020 года, однако был представлен общественности лишь 15 апреля.

Шаля обвиняется в незаконном лишении свободы, пытках, незаконных убийствах в рамках немеждународного вооруженного конфликта в Косово. Шаля обвиняется в задержании лиц на металлозаводе в Кукесе, используемом Армией освобождения Косово.

Слушание по делу Шали состоится 19 апреля.

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