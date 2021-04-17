Индианаполис, США, , 01:01 — REGNUM Молодой человек, убивший восемь человек на объекте курьерской службы FedEX в американском Индианаполисе (штат Индиана), сам являлся бывшим сотрудником предприятия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ФБР.

Сообщается, что 19-летний стрелок ранее работал в FedEX, а также был психически нездоров. При этом его уже задерживали правоохранительные органы в марте 2020 года и помещали в психиатрическую лечебницу после сообщений матери о том, что молодой человек намерен «совершить суицид при помощи полиции».

Тем не менее полицейские затруднились ответить, зачем стрелок вернулся на предприятие и открыл огонь по людям. Пока силовики утверждают, что преступление не было продиктовано мотивами расовой неприязни или влиянием экстремистской идеологии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 19-летний Брэндон Скотт Хол устроил стрельбу на объекте курьерской службы FedEX в Индианаполисе. В результате происшествия погибли восемь человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

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