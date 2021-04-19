Тирана, , 15:37 — REGNUM В Албании 18 апреля в результате обследования 2480 человек выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 442 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 129 594 случая заражения коронавирусом. 101 584 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2342 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них два человека — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 25 668. Две трети случаев приходится на Тирану — 18 531. На стационарном лечении находятся 175 пациентов.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−4 человека, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до менее 200. Число активных случаев заражения за два месяца сократилось на 10 тысяч.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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