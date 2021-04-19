Скопье, , 15:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 18 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2379 образцов в стране выявили 364 носителя коронавируса. Еще 689 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 147 094 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4443 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

За последние сутки в стране скончались 24 пациента с диагнозом COVID-19. 122 810 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходит 19 841 человек.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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