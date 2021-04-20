Тирана, , 04:02 — REGNUM Вечером воскресенья, 18 апреля, в Албанию прибыли 50 тысяч доз вакцины от COVID-19. Новая партия вакцин стала даром от Индии.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вакцины были произведены компанией AstraZeneca.

В торжественной церемонии по встрече вакцины приняли участие министр здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлиу, министр восстановления Арбен Ахметай и посол Индии в Бухаресте Рахул Шривастава.

Вакцины будут использованы для вакцинации лиц старше 60 лет. По данным на 20 апреля, в Албанию прибыло около 700 тысяч доз вакцины.

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