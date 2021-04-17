Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Двое человек погибли и двое ранены в ходе перестрелки с полицией в американском городе Сан-Антонио в штате Техас, 16 апреля заявил представитель полицейского департамента на пресс-конференции.

Один из пострадавших сотрудник полиции. Он остановил автомобиль для проверки. Один из тех, кто находился в машине, начал стрелять в полицейского.

Ответным огнем был убит водитель и пассажир автомобиля. Также ранения получил второй пассажир. Его и полицейского доставили в больницу.

По факту инцидента начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля мужчина на автомобиле намерено врезался в терминал международного аэропорта Сан-Антонио, а после начал стрелять. Сотрудникам полиции удалось ликвидировать стрелявшего.

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