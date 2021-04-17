Приштина, , 03:26 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 16 апреля провел встречу с послом Северной Македонии в Приштине этнической албанкой Шпресой Юсуфи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Юсуфи поздравила Курти со вступлением на новый пост и победой на досрочных парламентских выборах 14 февраля, особо отметив демократичность прошедших выборов.

Курти назвал Северную Македонию стратегическим партнером Республики Косово и выразил приверженность углублению углублению и расширению двусторонних отношений.

Стороны согласовали проведение совместного заседания двух правительств «в подходящее время», принимая во внимание такое осложнение как текущая эпидемиологическая обстановка. Ожидается, что в ходе совместного заседания будет подписан ряд соглашений, в том числе о подготовке к строительству трассы Призрен-Тетово. Совместное заседание двух правительств должно было состояться в январе этого года, однако было отменено из-за подготовки к проведению досрочных парламентских выборов 14 февраля в Косово.

Курти подтвердил, что примет участие в Преспанском саммите, который должен будет состояться в июле этого года.

Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию, предпринятые в обеих республиках меры, направленные на снижение числа новых заражений, а также ход вакцинации населения.

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