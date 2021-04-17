Берлин, , 00:33 — REGNUM Общенациональные ограничительные меры необходимо ввести в Германии как можно скорее из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге.

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«Каждый день на счету. Третья волна COVID-19 крепко сжала Германию в своих руках», — заявила она.

Меркель заявила о необходимости ввести общефедеральные ограничительные меры, включая комендантский час. В настоящее время правительство Германии изучает возможность ужесточения закона о защите от инфекционных заболеваний. Они хотят, чтобы кабмин получил полномочия вводить ограничительные меры на территории всей республики, в частности, закрывать учреждения и вводить комендантский час.

Отмечается, что введение комендантского часа в Германии поддерживает около 51% жителей ФРГ, при этом 46% выступают категорически против. Добавим, к настоящему времени в ФРГ выявили около 3,1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.