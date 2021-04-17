Приштина, , 00:36 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 16 апреля провела встречу с послом Австрии в Косово Кристофом Вайдингером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол передал Османи письмо с поздравлениями по случаю вступления на пост от президента Австрии Александра Ван дер Беллена. В письме подчеркивается, что стороны всегда имели близкие экономические, политические, культурные и «превыше всего — человеческие» отношения.

К поздравлениям посол Вайдингер прибавил заверения в готовности австрийского государства продвигать дальнейшее сотрудничество. Агентство Австрии по развитию продолжит поддерживать Косово во многих сферах, в том числе — на пути евроинтеграции.

Османи поблагодарила Австрию за поддержку в самые трудные моменты истории края и за предоставление возможности для получения высшего образования молодым косоварам, ныне занимающих важные посты и продвигающих двустороннее сотрудничетсво.

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