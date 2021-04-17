Приштина, , 00:37 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 16 апреля провела встречу с послом Норвегии в Косово Йенсом Эриком Грондалом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол поздравил Османи с новым постом и подтвердил, что Норвегия привержена продолжению поддержки Косово и готова к углублению двустороннего сотрудничества путем реализации новых проектов в сферах энергетики и туризма.

Президент Османи поблагодарила посла за поддержку и подчеркнула, что для Косово приоритетом остается управление эпидемиологической ситуацией и скорейшее обеспечение поставок необходимого для вакцинации всего населения объема вакцины от COVID-19.

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